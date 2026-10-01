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کشت پیاز طرح استمرار پیاز در عنبرآباد آغاز و پیشبینی شده بیش از ۱۰۵ هزار تن محصول از مزارع این شهرستان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد با اشاره به آغاز کشت پیاز طرح استمرار در این شهرستان گفت: تا پایان مهر کشت هزار و ۷۹۳ هکتار سطح ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به شهرستان اختصاص یافته است.
حسن خزایی با اعلام پیشبینی تولید ۱۰۵ هزار تن پیاز در طرح استمرار بیان کرد: متوسط عملکرد این محصول حدود ۶۰ تن در هکتار برآورد میشود و محصول تولیدی علاوه بر رفع بخشی از نیاز بازار داخلی، ظرفیت عرضه به بازارهای خارجی را نیز دارد.
بگفته وی رعایت سطح زیرکشت، زمان مناسب کاشت و توصیههای فنی جهاد کشاورزی اهمیت ویژه دارد و کشاورزان برای جلوگیری از تولید مازاد و ایجاد مشکل در زمان برداشت، ضمن رعایت الگوی کشت، برای ثبت قرارداد و دریافت مشاورههای فنی از مراکز جهاد کشاورزی اقدام کنند.
کشت پیاز بهاره نیز از دی آغاز و تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت و برای این کشت، هزار و ۴۱۳ هکتار از اراضی شهرستان پیشبینی شده است.
هدف از تولید محصولات کشاورزی طرح استمرار پر کردن خلاء بازار در فصل زمستان است.