به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد با اشاره به آغاز کشت پیاز طرح استمرار در این شهرستان گفت: تا پایان مهر کشت هزار و ۷۹۳ هکتار سطح ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به شهرستان اختصاص یافته است.

حسن خزایی با اعلام پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن پیاز در طرح استمرار بیان کرد: متوسط عملکرد این محصول حدود ۶۰ تن در هکتار برآورد می‌شود و محصول تولیدی علاوه بر رفع بخشی از نیاز بازار داخلی، ظرفیت عرضه به بازار‌های خارجی را نیز دارد.

بگفته وی رعایت سطح زیرکشت، زمان مناسب کاشت و توصیه‌های فنی جهاد کشاورزی اهمیت ویژه‌ دارد و کشاورزان برای جلوگیری از تولید مازاد و ایجاد مشکل در زمان برداشت، ضمن رعایت الگوی کشت، برای ثبت قرارداد و دریافت مشاوره‌های فنی از مراکز جهاد کشاورزی اقدام کنند.

کشت پیاز بهاره نیز از دی‌ آغاز و تا ۱۵ بهمن‌ ادامه خواهد داشت و برای این کشت، هزار و ۴۱۳ هکتار از اراضی شهرستان پیش‌بینی شده است.

هدف از تولید محصولات کشاورزی طرح استمرار پر کردن خلاء بازار در فصل زمستان است.