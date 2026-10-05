آمار فوتی موتورسواران در ۶ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش داشته است که این مسئله ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی موتورسواران را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت: آمار فوتی موتورسواران در تصادفات در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش داشته است که این مسئله ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی موتورسواران را نشان می‌دهد.

سرهنگ موسوی با اشاره به عملکرد پلیس راهور استان در سال گذشته افزود: یکی از اهداف پلیس راهور در حوزه ترافیک شهری، کاهش سوانح رانندگی، ارتقای ایمنی شهروندان و افزایش انضباط ترافیکی است که در نهایت به کاهش تعداد مجروحان و فوتی‌های ناشی از تصادفات منجر می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان زنجان افزود: پلیس راهور در این زمینه در سه محور مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات راهنمایی‌ورانندگی فعالیت می‌کند و مجموعه این اقدامات باهدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان انجام می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه استان در کاهش سوانح رانندگی ادامه داد: زنجان در سال گذشته در کاهش سوانح رانندگی رتبه چهارم کشور را به دست آورد که دستاورد قابل‌توجهی بود.

موسوی گفت: تصادفات شهری استان در سال گذشته ۳۶ درصد کاهش داشت و در این مدت ۱۳ نفر کمتر در سوانح رانندگی شهری جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با اشاره به نقش کلاه ایمنی در کاهش تلفات موتورسواران بیان کرد: یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر موتورسواران، ضربه به سر در زمان وقوع تصادف است و متأسفانه استفاده از کلاه ایمنی به میزان مورد انتظار انجام نمی‌شود.