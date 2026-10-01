بسته خبر‌های ورزشی ۹ مهرماه استان یزد

از باخت بلند قامتان چادرملوی اردکان مقابل طبیعت اسلامشهر تا پیروزی نونهالان نوین فولاد یزد در گام اول، را در بسته خبر‌های ورزشی ۹ مهرماه استان یزد بخوانید.