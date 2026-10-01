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از باخت بلند قامتان چادرملوی اردکان مقابل طبیعت اسلامشهر تا پیروزی نونهالان نوین فولاد یزد در گام اول، را در بسته خبرهای ورزشی ۹ مهرماه استان یزد بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهمترین عناوین بسته خبرهای ورزشی ۹ مهرماه بدین شرح است:
باخت بلند قامتان چادرملوی اردکان مقابل طبیعت اسلامشهر
تیم والیبال چادرملوی اردکان در اردوی تدارکاتی پیش فصل خود در تهران به مصاف طبیعت اسلامشهر رفت که در پایان ۳- ۲ بازی را واگذار کرد.
استقلال خوزستان چهارمین حریف تدارکاتی چادرملوی اردکان
تیم فوتبال چادرملوی اردکان برای حضور قدرتمند در ادامه لیگ برتر فوتبال در چهارمین دیدار تدارکاتی خود فردا از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در تهران به مصاف استقلال خوزستان می رود.
نماینده استان یزد در سه بازی قبلی خود صاحب دو برد و یک تساوی شد.
حیدری به شهداب یزد پیوست
با نظر مهدوی سرمربی تیم والیبال شهداب یزد محمد امین حیدری به عنوان دریافت کننده قدرتی در فصل جدید لیگ برتر والیبال کشور پیراهن نماینده یزد را به تن خواهد کرد.
پیروزی نونهالان نوین فولاد یزد در گام اول
در هفته اول لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور و از گروه دوم این رقابتها تیم نوین فولاد یزد در بندرعباس با یک گل از سد فولاد هرمزگان گذشت.