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احداث دو کلانتری در دشتسر و دوراهی اوجیآباد آمل مصوب شده و تأمین زمین، شرط آغاز عملیات اجرایی این طرحهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی آمل از احداث دو کلانتری در بخش دشتسر و محدوده دوراهی اوجیآباد این شهرستان خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساختهای انتظامی و همکاری بیشتر مردم با پلیس تأکید کرد.
سرهنگ مجید باقری جامخانه گفت: احداث این دو کلانتری دارای مصوبه است، اما به دلیل تأمین نشدن زمین، عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است.
وی افزود: برای اجرای این طرحها اعتبار نیز اختصاص یافته و در صورت تأمین و واگذاری زمین مورد نیاز از سوی دستگاههای مسئول، خیران، اشخاص یا نهادهای مربوط، فراجا آمادگی دارد عملیات احداث ساختمان این دو کلانتری را آغاز و در مدت کمتر از یک سال به پایان برساند.
فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: در صورت واگذاری زمین مورد نیاز از سوی خیران، افراد یا نهادهای مختلف، فراجا ساخت کلانتریها را انجام داده و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها را تأمین خواهد کرد.
سرهنگ باقری جامخانه گفت: توسعه کلانتریها و پاسگاهها، زمان حضور مأموران در محل حوادث را کاهش داده و زمینه ارائه سریعتر خدمات انتظامی و افزایش توان پلیس در پیشگیری و مقابله با جرائم را فراهم میکند.
وی افزود: فاصله برخی مناطق روستایی با مراکز انتظامی موجود زیاد است و احداث کلانتری در بخش دشتسر و محدوده دوراهی اوجیآباد میتواند دسترسی مردم به خدمات انتظامی و حضور نیروهای پلیس در مواقع ضروری را تسریع کند.
فرمانده انتظامی آمل همچنین بر نقش همکاری مردم و پلیس در تأمین امنیت تأکید کرد و گفت: گزارش بهموقع موارد مشکوک و جرائم از سوی شهروندان و همکاری آنان با پلیس، در کنار اقدام سریع نیروهای انتظامی، میتواند به پیشگیری از وقوع جرم و افزایش احساس امنیت در جامعه کمک کند.