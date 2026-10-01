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برنامه رویداد علمی حل مسئله با حضور شرکت کنندگان استانهای مختلف در دیار آفتاب دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این برنامه که در حوزه علمیه خاتم الانبیاء اراک و با حضور شرکت کنندگانی از استانهای مختلف برپا شد.
به گفته رضا اسفندیاری دبیر علمی این رویداد، مرحله اول این برنامه مجازی و با بررسی ۱۵۰ طرح از ۲۴۰ طرح رسیده بود که در نهایت ۱۰۰ طرح به مرحله حضوری راه یافت.
وی با اشاره به اینکه موضوعات این رویداد حل و پاسخ به مسائلی در حوزههای اقتصادی سیاسی اجتماهی و فرهنگی است افزودخروجی از برنامه حمایت سازمان علم و فناوری و بنیاد نخبگان از طرحهای برتر برای اجرا است.