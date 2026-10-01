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امشب هم بار دیگر شنیده شد، صدای بصیرت مردم مبعوث شده آبادان و خرمشهر . ایستاده در میدان مقاومت، ایستاده با مشت های تقوا و ایستاده به اعلام حمایت از نیروهای مسلح.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم مقاوم و خستگی ناپذیر آبادان و خرمشهر با هوشیاری و حضور غرورآفرین خود، در کنار نیروهای مسلح قدرتمند کشورمان، اقتدار و ابرقدرت بودن ایران را تضمین کردهاند.
مردم امشب تاکید کردند: دشمن هم به ایستادگی ما اعتراف کرده است. خروج خفت بار نیروهای اشغالگر امریکایی از عراق که رهبر شهید امت سالها پیش آن را پیش بینی کرده بود، از ثمرات خون شهیدان بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
مرزنشینان غیور و بصیر خاطرنشان کردند: حالا دیگر ابرقدرت بودن ایران بر کسی پوشیده نیست؛ و راز این قدرت در وحدت و ایستادگی مردم است.
این صدای بصیرت مردم مبعوث شده آبادان و خرمشهر است. ایستاده در میدان مقاومت، ایستاده با مشت های تقوا و ایستاده به اعلام حمایت از نیروهای مسلح که ماه هاست بدون کوچکترین تردیدی شنیده می شود.