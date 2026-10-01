به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه با مدیران میادین اصلی و تجمعات مردمی قم در یگان ۳۱۳ مسجد مقدس جمکران و با حضور سه نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، مدیران تجمعات مردمی دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به برپایی میز خدمت، رساندن مطالبات مردم در خیابان به مسئولان، جلوگیری از تبدیل خیابان به محل تسویه‌حساب سیاسی و حضور بیشتر و مداوم مسئولان در میان مردم اشاره کرد.

در پایان این جلسه، از مدیران تجمعات شبانه قدردانی شد.