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درجلسهای با حضور نمایندگان محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی از مدیران میادین اصلی و تجمعات مردمی استان قم قدر دانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه با مدیران میادین اصلی و تجمعات مردمی قم در یگان ۳۱۳ مسجد مقدس جمکران و با حضور سه نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، مدیران تجمعات مردمی دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند که از جمله مهمترین آنها میتوان به برپایی میز خدمت، رساندن مطالبات مردم در خیابان به مسئولان، جلوگیری از تبدیل خیابان به محل تسویهحساب سیاسی و حضور بیشتر و مداوم مسئولان در میان مردم اشاره کرد.