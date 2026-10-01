دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی ادارت کل آموزش و پرورش کشور

دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.