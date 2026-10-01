دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی ادارت کل آموزش و پرورش کشور
دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مشهد گفت: سرانه ورزشی دانش آموزان در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بین ۲ تا ۶ متر مربع است، در حالی که این میزان در کشورمان هنوز به یک متر مربع هم نرسیده بلکه کمتر از نیم مترمربع است که از این حیث بسیار عقب هستیم.
محمد جعفری افزود: سرانه ورزشی کشور اکنون به ۴۸ صدم متر مربع است و با هدف گذاری انجام شده این میزان به ۵۸ صدم متر مربع خواهد رسید.