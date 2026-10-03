پخش زنده
امروز: -
ششمین رزمایش «جهادگران فاطمی» در شهرستان سلطانیه با هدف محرومیتزدایی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ پاسدار کریم محمدی، فرمانده سپاه شهرستان سلطانیه، گفت: این رزمایش با هدف محرومیتزدایی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار برگزار شده و گروههای جهادی پس از مراسم افتتاحیه، فعالیت خود را در مناطق هدف آغاز کردند.
در این رزمایش، تیمهای تخصصی دندانپزشکی از هفتم تا دوازدهم مهرماه در روستای ویر مستقر شده و خدمات دندانپزشکی را به دانشآموزان و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه میکنند.
اجرای طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی، خدمات فرهنگی و آموزشی، توزیع گوشت گرم، نذر آب، ایزوگام رایگان منازل، اهدای جهیزیه و تجهیزات اشتغال خانگی از دیگر برنامههای این رزمایش است.
به گفته فرمانده سپاه سلطانیه، بیش از ۷۰ واحد مسکونی محروم در سال جاری مرمت و ایزوگام شده و حدود ۵۰ گروه جهادی نیز در عرصههای مختلف مشغول خدمترسانی هستند.