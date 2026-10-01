تیم بسکتبال شهرداری گرگان در سومین دیدار خود از مرحله گروهی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیامقابل العلا عربستان شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما ، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی گروه B برابر العلا عربستان به میدان رفت و با وجود پیروزی در کوارتر پایانی، در نهایت با نتیجه ۹۹ بر ۸۴ مغلوب حریف شد.

العلا در سه کوارتر نخست با نتایج ۲۴ بر ۱۸، ۲۹ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۵ از گرگان پیش افتاد. شهرداری گرگان در کوارتر چهارم ۳۰ بر ۲۵ به برتری رسید، اما این نتیجه برای جبران اختلاف کافی نبود.

دی‌آنجلو هریسون با کسب ۱۷ امتیاز، ۸ ریباند و ۳ پاس گل و ثبت کارایی ۲۲، بهترین بازیکن شهرداری گرگان در این دیدار بود.

شهرداری گرگان در این مسابقات سعید داورپناه و متین جلالیان را به دلیل صادر نشدن روادید در اختیار نداشت. رسول مظفری نیز که همراه تیم در این رقابت‌ها حضور داشت، به دلیل مصدومیت در هیچ‌یک از دیدار‌های گرگان به میدان نرفت.

گرگان با ثبت یک پیروزی و دو شکست، به کار خود در مرحله هشت تیم پایانی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا پایان داد و از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.