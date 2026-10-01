رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سفر به تربت‌ حیدریه، ضمن بازدید از مراجع قضایی و طرح های عمرانی، بر ضرورت تکریم ارباب‌ رجوع، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ ها و رفع موانع تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌ الاسلام والمسلمین رضا زرندی در سفری یک‌ روزه به شهرستان تربت‌ حیدریه، از نزدیک در جریان فعالیت‌ های دستگاه قضا و مسائل و مشکلات این شهرستان قرار گرفت.

وی در بدو ورود به شهرستان، با حضور در دادسرا و دادگستری تربت‌ حیدریه، از بخش‌ های مختلف بازدید کرد و ضمن نظارت بر روند پیشبرد پرونده‌ های قضایی، با تعدادی از مراجعان به صورت مستقیم و چهره‌ به‌ چهره گفت‌ و‌ گو کرد.