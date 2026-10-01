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با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به میزبانی دلیجان، راهکارهای تقویت نظارت و تأمین پایدار کالای اساسی مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در سفر به شهرستان دلیجان از سه شرکت صنعتی و کارخانه فعال این شهرستان بازدید کرد و سپس در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان شرکت کرد.
در این بازدید، روند تولید، ظرفیتهای موجود و چالشهای پیش روی واحدهای تولیدی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و بر حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید در راستای تأمین پایدار بازار تأکید شد.
در ادامه، جلسه کارگروه تنظیم بازار استان برگزار شد. در این جلسه، عملکرد دستگاههای اجرایی در نظارت بر بازار شهرستان دلیجان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندهای نظارتی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارائه شد.