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در مراسمی که با هدف تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان شهرستان میناب برگزار شد، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در آیین میزبانی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان شهرستان میناب، با تأکید بر اینکه خانوادههای شهدا چشم و چراغ ملت هستند، گفت: ما در این نهاد آموزشی خود را وامدار خون پاک شهدا میدانیم و وظیفه داریم با ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، پیامرسان راستین راه و منش این اسوههای صبر و استقامت باشیم.
نرگس دستیار افزود:امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل جانفشانی شهیدان و استقامت جانبازان عزیز است و آموزش و پرورش گیلان همواره تلاش دارد تا در تعامل با خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران از سراسر کشور، مسیر تربیت نسلی متعهد و پیرو ولایت را با قوت ادامه دهد.
در پایان این مراسم از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان شهرستان میناب میناب قدردانی شد.