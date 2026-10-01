وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مرکز گردشگری ساحلی ـ دریایی بوشهر را به بهره‌برداری رساند و با حضور در بافت تاریخی بوشهر، از ظرفیت‌های این بافت بازدید و با جمعی از اهالی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، این مجموعه با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و دریایی و ایجاد فضایی متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و معماری بوشهر ایجاد شده است و در طراحی و ساخت آن تلاش شده تا هویت بومی و معماری سنتی شهر بوشهر در کنار کارکرد‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

مرکز گردشگری ساحلی ـ دریایی بوشهر با بهره‌گیری از عناصر معماری سنتی و متناسب با سیمای تاریخی و فرهنگی این شهر، در امتداد ظرفیت‌های ساحلی بوشهر شکل گرفته و می‌تواند به‌عنوان یکی از فضا‌های مکمل در زنجیره تجربه گردشگری ساحلی و شهری مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در بوشهر با رعایت شرایط زیست‌محیطی، با توجه به برخورداری این شهر از خط ساحلی، هویت تاریخی، معماری منحصر‌به‌فرد و پیوند دیرینه زندگی مردم با دریا، از ظرفیت‌های مهم برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری پس از بهره‌برداری از این مرکز، با حضور در بافت تاریخی بوشهر، از بخش‌هایی از این بافت بازدید و در جریان وضعیت بناها، فضا‌های تاریخی و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری و احیای بافت قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان این بازدید همچنین با جمعی از اهالی بافت تاریخی بوشهر گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها، مسائل و مطالبات آنان درباره روند حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن قرار گرفت.

بافت تاریخی بوشهر به‌واسطه ساختار شهری، معماری بومی، بنا‌های تاریخی و پیوند عمیق با فرهنگ و زیست ساحلی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویتی و گردشگری این شهر محسوب می‌شود.