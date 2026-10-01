مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، با حضور پرشور فعالان قرآنی و گرامیداشت یاد «رهبر شهید امت» و شهدای جنگ رمضان، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در مراسم اختتامیه مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که با شکوهی خاص برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه «رهبر شهید امت» و شهدای جنگ رمضان، بر تداوم مسیر قرآن و عترت در جامعه تأکید کرد.

مجیدی با اعلام آمار مشارکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات، تصریح کرد: «در مجموع شاهد حضور ۱۸۲۶ شرکت‌کننده در دو بخش آوایی و معارفی بودیم که این استقبال، نشان از پیوند عمیق مردم استان با کلام وحی دارد.»

وی در تشریح جزئیات برگزاری این دوره از رقابت‌ها افزود: «در مرحله شهرستانی، ۴۷۱ نفر در بخش معارفی و ۱۳۵۵ نفر در بخش آوایی به رقابت پرداختند. از میان برگزیدگان بخش آوایی که ۱۳۵۵ نفر بودند، ۸۹ نفر موفق شدند به مرحله استانی راه یابند.»

مدیرکل اوقاف استان قزوین در ادامه به نتایج نهایی این رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: «از میان راه‌یافتگان به مرحله استانی، ۴۰ نفر حائز رتبه‌های برتر شدند و شایسته تجلیل قرار گرفتند. همچنین ۱۴ نفر از این برگزیدگان به مرحله مقدماتی کشوری راه یافتند تا برای افتخارآفرینی در سطح ملی آماده شوند.»

مجیدی خاطرنشان کرد: «علاوه بر بخش‌های انفرادی، ۳ گروه تواشیح نیز در این دوره از مسابقات حضور داشتند که آثار آنها هم‌اکنون در انتظار داوری نهایی قرار دارد. امیدواریم با استمرار این حرکت قرآنی، شاهد تربیت حافظان و قاریان برجسته‌ای باشیم که سفیران فرهنگ قرآنی در جامعه هستند.»