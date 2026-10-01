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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان از همه مردم و مسئولان خواست تا همکاری و همراهی لازم را با سازمان مدیریت و برنامهریزی و آمارگیران داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با بیان اینکه یکی از تفاوتهای مهم سرشماری سال ۱۴۰۵ با سرشماریهای گذشته، استفاده گسترده از دادههای ثبتی و پایگاههای اطلاعاتی موجود در کشور است، گفت: ۲۵ درصد سرشماریها حضوری و مابقی از طریق بانک اطلاعاتی، ثبتی و مرکز آمار انجام میشود.
نورانی با اشاره به آغاز عملیات میدانی از ابتدای آبانماه گفت: از همه مردم و مسئولان خواست تا همکاری و همراهی لازم را با سازمان مدیریت و برنامهریزی و آمارگیران داشته باشند.