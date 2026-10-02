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برای نخستین بار در شهرستان ابهر، عملیات کشت مکانیزه زعفران با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و ترویج کشت محصولات کمآببر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ برای نخستین بار در شهرستان ابهر، عملیات کشت مکانیزه زعفران با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و ترویج کشت محصولات کمآببر آغاز شد.
این اقدام در راستای سیاستهای کلان سازمان جهاد کشاورزی برای بهرهوری بیشتر و توسعه کشتهای اقتصادی انجام شده است.
در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان به ۱۵ هکتار رسیده و ۵۰ بهرهبردار در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.