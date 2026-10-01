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سالمندی؛ فصلی که در آن تجربه، خاطره و مهرِ سالها، سرمایهای برای نسل امروز است.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما مهاباد، پشت هر چهرهی سالمند، قصهای از سالهای دور نهفته است. سالمندان، گنجینهای از تجربهاند؛ نسلی که بسیاری از داشتههای امروز، حاصل تلاش دیروز آنهاست. اما سالمندی، فقط به مراقبت جسمی خلاصه نمیشود؛ شنیده شدن، دیده شدن و حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، بخشی از نیازهای مهم این دوران است. سالمندی، سهم همه ما از مسیر زندگی است؛ امروز اگر دست سالمندی را به گرمی بفشاریم، شاید فردا همین گرما، سهمی از زندگی خود ما باشد. رحیم حسنی، کارشناس شورای سالمندان اداره بهزیستی مهاباد میگوید: امید به زندگی در کشور به حدود ۷۶ تا ۷۸ سال رسیده؛ یعنی زندگی طولانیترشده، اما با نیاز بیشتر به سلامت، نشاط و حمایت اجتماعی. شیرین علیزاده، کارشناس توانبخشی هم معتقد است: افراد ۶۰ سال و بالاتر، تعریف رایج سالمندی در سازمان جهانی بهداشت است، از حدود یک میلیارد نفر در سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ خواهند رسید. به گفته رئیس سازمان بهزیستی، حدود ۱۱ میلیون معادل ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و ایران در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار دارد.