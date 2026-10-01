با برگزاری مجموعه‌ای از آیین‌های گرامیداشت در زاویه، خشکرود و روستای فرج‌آباد شهرستان زرندیه، یاد شهدای دفاع مقدس زنده نگاه داشته شد.

پیمان دوباره با آرمان‌های شهدا در زاویه، خشکرود و روستای فرج‌آباد شهرستان زرندیه

پیمان دوباره با آرمان‌های شهدا در زاویه، خشکرود و روستای فرج‌آباد شهرستان زرندیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زرندیه با برگزاری آیین‌های دفاع مقدس و تشییع شهید گمنام، صحنه تجدید عهد با آرمان‌های شهدا شد.

شهرستان زرندیه با برگزاری مجموعه‌ای از آیین‌های گرامیداشت در شهر‌های زاویه و خشکرود و روستای فرج‌آباد، یاد و نام حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع را زنده نگه داشت و در یکی از شاخص‌ترین برنامه‌ها، پیکر مطهر یک شهید گمنام بر دستان مردم تشییع شد.