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با برگزاری مجموعهای از آیینهای گرامیداشت در زاویه، خشکرود و روستای فرجآباد شهرستان زرندیه، یاد شهدای دفاع مقدس زنده نگاه داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زرندیه با برگزاری آیینهای دفاع مقدس و تشییع شهید گمنام، صحنه تجدید عهد با آرمانهای شهدا شد.
شهرستان زرندیه با برگزاری مجموعهای از آیینهای گرامیداشت در شهرهای زاویه و خشکرود و روستای فرجآباد، یاد و نام حماسهآفرینان هشت سال دفاع را زنده نگه داشت و در یکی از شاخصترین برنامهها، پیکر مطهر یک شهید گمنام بر دستان مردم تشییع شد.