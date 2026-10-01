به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، که با حضور جمعی از علما، فضلا، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حجت‌الاسلام صادقی از اساتید حوزه، با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی، از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ارزشمند این عالم فقید تجلیل کرد.

وی همچنین با بیان ویژگی‌های علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی، بر ضرورت معرفی و الگوگیری طلاب و حوزه‌های علمیه از سیره علمی، تواضع و اخلاق آن مرحوم تأکید کرد.

گفتنی است، مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی فردا نیز از سوی آیت‌الله نوری همدانی در دفتر ایشان واقع در خیابان شهید امام خامنه‌ای (خیابان شهدای سابق) برگزار خواهد شد.