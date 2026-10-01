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مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیتالله شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید و فقهای برجسته حوزه علمیه، در دفتر حضرت آیتالله جوادی آملی در خیابان شهید امام خامنهای (خیابان شهدای سابق) قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیتالله شبیری زنجانی، که با حضور جمعی از علما، فضلا، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حجتالاسلام صادقی از اساتید حوزه، با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت آیتالله شبیری زنجانی، از سالها مجاهدت علمی و خدمات ارزشمند این عالم فقید تجلیل کرد.
وی همچنین با بیان ویژگیهای علمی و اخلاقی آیتالله شبیری زنجانی، بر ضرورت معرفی و الگوگیری طلاب و حوزههای علمیه از سیره علمی، تواضع و اخلاق آن مرحوم تأکید کرد.