به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، جشنی برای سپاس از ناجیانی که برای نجات جان و مال مردم، دل به آتش می‌زنند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی آتش نشانان، که برای نجات جان و مال مردم دل به آتش می‌زنند، گفت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از نخستین ایستگاه خود در استادسرا به یک قرن خدمت خود رسیده و هم اینک با ۱۵ ایستگاه آتش نشانی و بیش از ۳۸۰ آتش نشان در حال خدمت به شهروندان است.

همچنین در پایان این جشن سپاس، به تعدادی از نیرو‌های عملیاتی این نهاد خدماتی و امداد رسان درجه عملیاتی اعطا شد.