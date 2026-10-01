به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، باخرد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فرشچی طوسی؛ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و مدنی فدکی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، روز یکشنبه ۱۲ مهر از طریق سامانه سامد پاسخگوی هم استانی ها خواهند بود.

هم‌ استانی‌ ها می توانند از طریق شماره تلفن ۱۱۱ سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد» موارد و مشکلات خود را مستقیم و بی واسطه با این مسئولان در میان بگذارند.