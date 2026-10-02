به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: مأموران انتظامی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه خودروی سمند، پراید و وانت پراید مشکوک شده و آنها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، ۲ هزار و ۸۸۰ بطری نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: متهمان ۵۲، ۴۰ و ۳۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.