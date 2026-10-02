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فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف ۲ هزار و ۸۸۰ بطری نوشیدنی انرژیزای قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و توقیف ۳ خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهابزاده گفت: مأموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۳ دستگاه خودروی سمند، پراید و وانت پراید مشکوک شده و آنها را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، ۲ هزار و ۸۸۰ بطری نوشیدنی انرژیزای قاچاق کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: متهمان ۵۲، ۴۰ و ۳۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.