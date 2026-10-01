به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، یک واحد مسکن مددجویی در روستای کمانگرکلا شهرستان آمل افتتاح و به خانواده مددجو تحویل داده شد.

این واحد مسکونی با همت و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی شهرستان آمل احداث شده است.

با بهره‌برداری از این واحد، گامی در جهت تأمین سرپناه مناسب و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت برداشته شد.

افتتاح این واحد مسکونی در هفته دفاع مقدس، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ ایثار، خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی و توجه به اقشار نیازمند و کم‌برخوردار است.