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یک واحد مسکن مددجویی در روستای کمانگرکلا آمل به یک خانواده تحت حمایت تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، یک واحد مسکن مددجویی در روستای کمانگرکلا شهرستان آمل افتتاح و به خانواده مددجو تحویل داده شد.
این واحد مسکونی با همت و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی شهرستان آمل احداث شده است.
با بهرهبرداری از این واحد، گامی در جهت تأمین سرپناه مناسب و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای تحت حمایت برداشته شد.
افتتاح این واحد مسکونی در هفته دفاع مقدس، جلوهای از تداوم فرهنگ ایثار، خدمترسانی و محرومیتزدایی و توجه به اقشار نیازمند و کمبرخوردار است.