تیم‌های فوتسال سن ایج و شهرداری در ساوه با هم رقابت می کنند و پالایش نفت در شازند میزبان همنام بندر عباسی خود است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته هفتم فردا جمعه دهم مهرماه پالایش نفت شازند میزبان پالایش نفت بندرعباس است و شهرآورد سن ایچ و شهرداری در ساوه برگزار می شود.

در هفته گذشته شهرداری ساوه ۳ دو تیم دائم پناه مشهد را برد ، پالایش نفت شازند یک ۶ شکست سنگینی را از گهر زمین سیرجان متحمل شد و تیم سن ایچ ساوه در قرچک به تساوی در عدد یک مقابل نگین تندیس بسنده کرد.

بدین ترتیب تا پایان هفته ششم، پالایش نفت شازند با ۱۰ امتیاز پنجمین تیم جدول است ، سن ایچ ساوه با ۷ امتیاز هشتم و تیم شهرداری ساوه ۶ امتیازی و یازدهم است.