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مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: مرحله پانزدهم واکسیناسیون نیوکاسل با ایمنسازی یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور بومی در استان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی بابایی گفت: مر حله پانزدهم طرح واکسیناسیون نیوکاسل طیور بومی در راستای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور و با هدف کنترل بیماریهای طیور شهریورماه امسال همزمان با کشور در گیلان برگزار شد.
وی با بیان اینکه طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن آشامیدنی نیوکاسل انجام شد، افزود: در اجرای این طرح، گروههای عملیاتی دامپزشکی با حضور در مناطق روستایی گیلان نسبت به واکسیناسیون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور بومی اقدام کردند.
مدیرکل دامپزشکی گیلان با اشاره به اهمیت اجرای واکسیناسیون نیوکاسل گفت: با توجه به استقرار جمعیت قابلتوجه طیور بومی در مناطق مختلف استان بهویژه در مجاورت کانونهای پرورش طیور صنعتی، ایجاد ایمنی علیه بیماری نیوکاسل در پرندگان روستایی اهمیت بسزایی دارد.
بابایی افزود: اجرای این طرح علاوه بر صیانت از سرمایه روستاییان و جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از تلفات در جمعیت طیور بومی، نقش راهبردی و پیشگیرانه در کاهش چرخش ویروس و جلوگیری از انتقال عامل بیماری به واحدهای پرورش طیور صنعتی استان دارد.
بیماری نیوکاسل یکی از واگیردارترین بیماریهای ویروسی در صنعت طیور است که با درگیر کردن دستگاه تنفسی، گوارشی و عصبی پرندگان، نرخ مرگومیر بالایی را در گلهها به همراه دارد.
سرعت انتشار سریع این بیماری و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از آن برای صنعت طیور، واکسیناسیون را به اصلیترین و مؤثرترین راهکار برای کنترل و پیشگیری از بروز کانونهای آلودگی تبدیل کرده است بهویژه آنکه طیور بومی میتوانند به عنوان مخزن ویروس عمل کرده و سلامت واحدهای صنعتی را نیز به خطر بیندازند.