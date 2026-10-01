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جانفدایان استان مرکزی در امتداد اجتماعات شبانه، همچنان فریاد دشمنستیزی امام شهید را سر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانفدایان در سراسر استان در امتداد اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر و با صلابت فریاد دشمنستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر میدهند.
خروجِ نیروهای آمریکایی از عراق، نتیجهی مستقیمِ همان «ایستادگیِ بیامان» است که امروز در میادین ایران و سراسر منطقه شاهد آن هستیم. دشمن که میخواست با حضور نظامی، نظم خود را تحمیل کند، امروز با عقبنشینیِ ناگزیر، واقعیت جدید میدان را پذیرفته که: «امنیت، محصول مقاومت است، نه مداخله».