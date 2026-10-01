استوار، مقتدر و با صلابت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانفدایان در سراسر استان در امتداد اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر و با صلابت فریاد دشمن‌ستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر می‌دهند.

خروجِ نیرو‌های آمریکایی از عراق، نتیجه‌ی مستقیمِ همان «ایستادگیِ بی‌امان» است که امروز در میادین ایران و سراسر منطقه شاهد آن هستیم. دشمن که می‌خواست با حضور نظامی، نظم خود را تحمیل کند، امروز با عقب‌نشینیِ ناگزیر، واقعیت جدید میدان را پذیرفته که: «امنیت، محصول مقاومت است، نه مداخله».