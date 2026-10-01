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در نخستین کنگره ملی تندرستی، شیراز به عنوان شهر دوستدار تندرستی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین کنگره ملی تندرستی با شعار «ایران تندرست؛ ایران فعال، ایران سالم» در سالن همایشهای شهر شیراز برگزار شد.
گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی گفت: این کنگره به طور همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری و با شرکت متخصصان علوم ورزشی و پزشکی برگزار شد که با توجه به ظرفیتهای موجود شهر شیراز میزبان آن شد .
در این کنگره عبدالمجید دوراندیش، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس، علیرضا کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و احمد گواری، رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، حضور داشتند.