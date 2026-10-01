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گلخانه گیاهان زینتی روستای درویشخیل آمل با همت بسیج سازندگی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، طرح اشتغالزایی گلخانه گیاهان زینتی در روستای درویشخیل شهرستان آمل با همت بسیج سازندگی این شهرستان افتتاح شد.
این طرح با هدف حمایت از تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی اجرا شده است و میتواند زمینه درآمدزایی و اشتغال پایدار را برای بهرهبردار فراهم کند.
افتتاح این طرح در هفته دفاع مقدس، در راستای تداوم رویکرد بسیج سازندگی در حمایت از تولید، کارآفرینی و محرومیتزدایی در مناطق روستایی انجام شد.