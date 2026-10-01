نشست تخصصی «تبیینگران میدان» در قزوین
نشست تخصصی فعالان و تبیینگران میدان با حضور حجتالاسلام ناصر رفیعی، استاد عالی حوزه و دانشگاه، در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
نشست تخصصی فعالان و تبیینگران میدان با هدف یافتن راهکارهای عملیاتی برای تقویت حضور مردمی در تجمعات شبانه، با سخنرانی حجتالاسلام ناصر رفیعی در سالن جلسات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.
حجتالاسلام رفیعی، با اشاره به خودجوش و مردمی بودن تجمعات، اظهار داشت: «این تجمعات از بطن جامعه برخاسته و تا زمانی که احساس خطر نسبت به نظام و حضور رهبری در جامعه وجود دارد، با قوت ادامه خواهد یافت.»
وی با تأکید بر لزوم مدیریت و برنامهریزی دقیقتر برای این تجمعات، راهکارهایی را برای حفظ پویایی و استمرار آنها ارائه داد. از جمله این راهکارها میتوان به تنظیم ساعت برگزاری مراسم با توجه به فصل، کاهش زمان حضور برای جلوگیری از خستگی مخاطبان، محدود کردن میادین اصلی و تمرکز بر اطلاعرسانی و تبیینِ مستمرِ اهداف برای مردم اشاره کرد.
حجتالاسلام رفیعی، هدف از این راهکارها را تقویت هرچه بیشترِ این حضور مردمی در راستای حفظ دستاوردهای نظام و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات احتمالی دانست.
این نشست تخصصی با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان قزوین برگزار شد و تبادل نظر میان حاضرین، چشمانداز روشنی را برای استمرار و اثربخشیِ فعالیتهای میدانی ترسیم کرد.