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صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد مازندران با هدف بهرهمندی واحدهای تولیدی از مشوقها و معافیتهای قانونی تسهیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران بر لزوم بهرهبرداری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی این سازمان از مشوقها و معافیتهای پیشبینیشده در قانون مناطق آزاد تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای تسهیل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی خبر داد.
امین افقی با اشاره به ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد مازندران در جذب و حمایت از سرمایهگذاران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، شرکتهای فعال در حوزههای صنعتی، تولیدی، خدماتی، لجستیکی و دریایی که در سه محدوده مصوب منفصل این منطقه شامل بندر امیرآباد، بندر نوشهر و محدوده ساحلی چپکرود، میرود مستقر هستند، میتوانند با دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد مازندران از مشوقها و معافیتهای مالیاتی و گمرکی بهرهمند شوند.
وی افزود: هدف سازمان، تسهیلگری و هدایت صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی به سمت رویههای قانونی مناطق آزاد است تا با کاهش هزینههای عملیاتی واحدهای تولیدی، زمینه افزایش بهرهوری و ارتقای شاخصهای تولیدی در استان فراهم شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به اقدامات این سازمان برای خلق ارزش برای فعالان اقتصادی منطقه و استان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و لجستیکی در محدودههای سهگانه این سازمان فعال هستند که ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه دارند.
افقی افزود: تاکنون بیش از ۲۶۰ مجوز فعالیت اقتصادی از سوی این سازمان صادر شده است و واحدهای تولیدی بزرگ و صادراتی منطقه همانند شرکتهای دانه طلایی داریوش و پارسگیپس در بندر امیرآباد نیز با طی مراحل اداری و دریافت مجوزهای قانونی از این مزایا بهرهمند شدهاند.
رئیس هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد مازندران از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی سازمان خواست در سریعترین زمان ممکن نسبت به دریافت جواز تأسیس یا پروانه بهرهبرداری صنعتی اقدام کنند تا امور گمرکی و قانونی خود را از طریق رویههای تسهیلشده و مزایای قانونی مناطق آزاد دنبال کنند.