مردم عراق با الگوگرفتن از محور مقاومت که برای هشتمین ماه حضور شبانه در خیابان، آمریکا را محکوم می‌کنند، ارتش تروریستی شیطان بزرگ را از کشورشان به بیرون پرتاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور نظامی ایالات متحده در عراق با سپری شدن بیش از دو دهه اشغالگری، پس از ۲۳ سال اشغالگری پایان یافت.

خروجِ نیرو‌های آمریکایی از عراق، نتیجه‌ی مستقیمِ همان «ایستادگیِ بی‌امان» است که امروز در میادین ایران و سراسر منطقه شاهد آن هستیم. دشمن که می‌خواست با حضور نظامی، نظم خود را تحمیل کند، امروز با عقب‌نشینیِ ناگزیر، واقعیت جدید میدان را پذیرفته که: «امنیت، محصول مقاومت است، نه مداخله».

این روندِ تخلیه، ماشه‌ اعتماد به نفس ملت‌های منطقه را کشیده است و نشان می‌دهد که با تداوم ایستادگی مردم ایران، مسیر رسیدن به یک ایران مقتدر و قطب پیشرفت منطقه، هموارتر از همیشه خواهد بود.