به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با حضور آیت‌الله نورمفیدی از پوستر طرح ملی شهید فخری‌زاده و کتاب قطب‌نمای انتخاب‌رشته، رونمایی شد.

در قالب طرح شهید فخری‌زاده، با مشارکت رتبه‌های برتر کنکور در سال‌های گذشته و مشاوران برجسته کشوری، به پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری، برای انتخاب‌رشته مشاوره رایگان داده می‌شود.

به مناسبت دومین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان همایش قلم در خاکریز مقاومت به مناسبت هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار شد .

آغاز برنامه های هفته انتظامی از فردا در گلستان .

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان از اجرای یکصد برنامه مختلف علمی ، فرهنگی و اجتماعی در گلستان خبر داد.

سرهنگ قاسم‌پور فرمانده سپاه کلاله در مراسم بزرگداشت شهدای دهستان کنگور گفت : «مقاومت» راهبرد قطعی عبور از فتنه‌هاست.

