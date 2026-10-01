به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العهد؛ شیخ قیس الخزعلی در پیامی به جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هرگز موضع شما در کنار خود و خون شهدایتان را که بر خاک ما ریخته شد، فراموش نخواهیم کرد و از ابعاد ظلمی که بر شما روا داشته شده است، آگاهیم. موضع ما و شما یکی است و آرمان ما نیز یکی؛ ما کاملاً می‌دانیم که هم‌اکنون در گیرودار نبردی میان حق و باطل به سر می‌بریم.

از حمایت مرجعیت دینی و ملت خود در راستای تحقق حاکمیت قدردانی می‌کنیم

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق گفت: امروز بار دیگر تکمیل حاکمیت ملی را جشن می‌گیریم؛ همان‌گونه که پیش‌تر در اول ژانویه ۲۰۱۲ جشن گرفتیم. عراقی‌ها بار دیگر ثابت کردند که قادرند حاکمیت کامل خود را بازپس بگیرند و همه نیرو‌های خارجی را از کشور پاک خود خارج کنند. این دستاورد محقق نمی‌شد مگر با فداکاری‌های ملت ما، ایستادگی فرزندان مقاومت اسلامی و نقش سیاسی که السودانی ایفا کرد و الزیدی آن را به پایان رساند.

شیخ قیس الخزعلی افزود: امروز را به شیوه خاص خودمان در کنار کسانی که نخستین عامل تحقق این پیروزی بودند؛ یعنی شهدا، جشن می‌گیریم. از خون‌های پاکی که در راه عزت، کرامت و سربلندی ریخته شد، قدردانی می‌کنیم. از مرجعیت دینی و ملت خود برای مواضع حمایتی آنان در راستای تحقق حاکمیت قدردانی می‌کنیم.

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق گفت: قدردان مجاهدان مقاومت اسلامی که برای دستیابی به دستاورد امروز، از جان و مال خود گذشتند، هستیم.