روز جهانی سالمند، فرصتی برای مرور ارزش‌هایی است که شاید در هیاهوی زندگی فراموش شده باشند؛ فرصتی برای دیدن کسانی که سال‌ها در سکوت، تجربه اندوخته‌اند و امروز بیش از همیشه نیاز به دیده شدن دارند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سالمندان در آموزه‌های دینی جایگاه ویژه‌ای دارند و تکریم آنان، به‌ویژه پدر و مادر در دوران سالمندی، تأکید قرآن کریم و روایات اهل‌بیت (علیهم اسلام) است.

سالمندان، حلقه اتصال گذشته به آینده و حافظ ارزش‌های فرهنگی و خانوادگی هستند؛ حفظ کرامت سالمند، تأثیر مستقیم بر سلامت روانی و کیفیت زندگی آنان دارد. ·

همچنین تکریم سالمند، الگویی برای نسل جوان است تا بدانند چگونه در آینده با آنان رفتار شود.

با وجود تغییر ساختار خانواده و سبک زندگی در جامعه امروز، توجه به نیاز‌های عاطفی، اجتماعی و رفاهی سالمندان همچنان از وظایف خانواده و جامعه به شمار می‌رود.