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روز جهانی سالمند، فرصتی برای مرور ارزشهایی است که شاید در هیاهوی زندگی فراموش شده باشند؛ فرصتی برای دیدن کسانی که سالها در سکوت، تجربه اندوختهاند و امروز بیش از همیشه نیاز به دیده شدن دارند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سالمندان در آموزههای دینی جایگاه ویژهای دارند و تکریم آنان، بهویژه پدر و مادر در دوران سالمندی، تأکید قرآن کریم و روایات اهلبیت (علیهم اسلام) است.
سالمندان، حلقه اتصال گذشته به آینده و حافظ ارزشهای فرهنگی و خانوادگی هستند؛ حفظ کرامت سالمند، تأثیر مستقیم بر سلامت روانی و کیفیت زندگی آنان دارد. ·
همچنین تکریم سالمند، الگویی برای نسل جوان است تا بدانند چگونه در آینده با آنان رفتار شود.
با وجود تغییر ساختار خانواده و سبک زندگی در جامعه امروز، توجه به نیازهای عاطفی، اجتماعی و رفاهی سالمندان همچنان از وظایف خانواده و جامعه به شمار میرود.