وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: بوشهر هویت، تمدن و شناسنامه تاریخی ایران است. ما مسیر جدید گردشگری جنوب را فعال می‌کنیم.

بوشهر، هویت، تمدن و شناسنامه تاریخی ایران است

بوشهر، هویت، تمدن و شناسنامه تاریخی ایران است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید رضا صالحی امیری در جشن ملی هفته گردشگری با تاکید بر اینکه بوشهر فراتر از یک مقصد گردشگری، بخشی از هویت، فرهنگ و شناسنامه تاریخی ایران است، گفت: مسیر جدید گردشگری جنوب را در تقویم گردشگری کشور فعال می‌کنیم و بوشهر می‌تواند در این مسیر، به یکی از کانون‌های مهم گردشگری دریایی، فرهنگی و تاریخی ایران تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ، هنر و موسیقی در هویت اجتماعی مردم این استان اظهار کرد: انسان امروز در ایران متمدن، فراتر از نیاز‌های جسمانی، به «مصرف فرهنگی» و زیست فرهنگی نیاز دارد و زیست فرهنگی به معنای تربیت انسان‌هایی بافضیلت، معرفت، دغدغه‌مند نسبت به مردم و برخوردار از روحیه همدلی، هم‌نوایی و هم‌گرایی است.

او با بیان اینکه موسیقی، شعر، هنر، سینما، تئاتر و ادبیات بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات فرهنگی جامعه هستند، افزود: بوشهر در تاریخ و تبار خود همواره زایش فرهنگی داشته و موسیقی از دل فرهنگ این استان جوشیده است، بنابراین نمی‌توان هنر، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر و ادبیات را از جامعه فرهیخته بوشهر جدا کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی مردم جنوب تصریح کرد: بوشهر سرزمین مردان نجیب است و در فرهنگ ایرانی، هنگامی که از جنوب سخن گفته می‌شود، از صداقت و متانت مردمان آن نیز سخن به میان می‌آید، مردمانی که دلشان به وسعت دریاست و باور، امانت‌داری و قدرت مقاومت در فرهنگ و زندگی آنان ریشه دارد.

صالحی‌امیری ادامه داد: امروز اگر در جنوب کشور، از سیستان و بلوچستان تا بوشهر و خوزستان، ایستادگی مردم را مشاهده می‌کنیم، این مقاومت ریشه در فرهنگ و هویت مردمی دارد که در برابر تجاوز و بیگانگان ایستادگی کرده‌اند.

او با ادای احترام به شهدای بوشهر گفت: این استان بیش از دو هزار شهید در جنگ تحمیلی و بیش از ۶۳ شهید در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان تقدیم ایران کرده است و این سابقه، بخشی از سرمایه هویتی و اجتماعی مردم بوشهر است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت اعتماد به نسل جوان خاطرنشان کرد: باید از برخی نظریه‌ها و نگاه‌های محدودکننده فاصله بگیریم و به نسل جوان باور و اعتماد داشته باشیم تا ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های خود را به نمایش بگذارد.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح‌های گردشگری کشور گفت: امروز هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری است و با وجود همه فشار‌ها و دشواری‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، چرخ توسعه همچنان در حرکت است.

او افزود: تنها در هفته گردشگری، ۲۴۶ پروژه گردشگری با حضور رئیس‌جمهوری در ۲۷ استان کشور رونمایی شد و در هفته دولت نیز ۱۲۸ پروژه به بهره‌برداری رسید، همچنین در یک سال گذشته، در شرایط دشوار، حدود ۵۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور رونمایی یا افتتاح شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه گردشگری یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است، تصریح کرد: مصمم هستیم این قطار را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم و برای آینده‌ای که پیش رو داریم، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به تغییر نگاه جهانی به ایران اظهار کرد: ایران جدید را دنیا می‌بیند و علاقه‌مند است این ایران را از نزدیک مشاهده کند، از این رو باید برای آینده گردشگری کشور آماده باشیم.

او ادامه داد: مجموعه گردشگری در تلاش است مسیر جدید گردشگری جنوب را فعال کند و این مسیر را در تقویم گردشگری ایران به یکی از کانون‌های مهم تبدیل کند. مردم از نقاط مختلف کشور و جهان علاقه‌مندند هرمزگان، کیش، بوشهر و خوزستان را از منظر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مقاومت مردم این مناطق از نو ببینند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: این نوار جغرافیایی باید به یک مسیر فعال و جدید در تقویم گردشگری ایران تبدیل شود.

صالحی‌امیری از سرمایه‌گذاران سراسر کشور دعوت کرد برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به جنوب و به‌ویژه بوشهر توجه کنند و گفت: از همه سرمایه‌گذاران در سراسر کشور تقاضا می‌کنم به سمت جنوب و به‌خصوص بوشهر بیایند. بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط استانداری و همکاران ما آماده شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای آینده بوشهر در ایجاد زیرساخت‌های جدید نقش‌آفرینی کنند.

او با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون توسعه زیرساخت امکان‌پذیر نیست، افزود: در کنار زیرساخت‌های گردشگری، به توسعه حمل‌ونقل هوایی و زمینی و سایر زیرساخت‌های پشتیبان نیز نیاز داریم و دولت و وزارت میراث‌فرهنگی در کنار استان بوشهر خواهند بود.

صالحی‌امیری خطاب به استاندار بوشهر تصریح کرد: دولت و وزارت میراث‌فرهنگی در کنار استان هستند و پیشنهاد می‌کنم همایش ملی سرمایه‌گذاری در بوشهر با سرعت برگزار شود تا زمینه برای معرفی ظرفیت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری استان فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، دریا را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری بوشهر دانست و گفت: وقتی از گردشگری سخن می‌گوییم، ابتدا باید از جذابیت صحبت کنیم و جنوب ایران یکی از جذاب‌ترین جغرافیا‌های کشور است، دریا با این عظمت، ظرفیت بزرگی است که باید بیش از گذشته در خدمت گردشگری قرار گیرد.

او افزود: امروز در جهان، بخش قابل توجهی از درآمد کشور‌ها از اقتصاد دریا به دست می‌آید، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است از ظرفیت دریا بهره‌برداری کنیم.

صالحی‌امیری با بیان اینکه بوشهر می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی ایران تبدیل شود، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری دریایی، هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در نوار ساحلی است و وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد از مسیر صدور مجوز تا احداث و بهره‌برداری در کنار استان باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه ظرفیت بوشهر را نباید فقط در گردشگری خلاصه کرد، گفت: بوشهر یک هویت، یک تبار و یک شناسنامه تاریخی دارد.

او افزود: اگر ظرفیت میراثی بوشهر برای جوانان این استان به‌درستی تبیین شود، آنان بیش از پیش نسبت به سرزمین خود احساس تعلق خواهند کرد. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نخبگان، مراکز آموزشی و فرهنگی و همه نهاد‌های اثرگذار باید به نسل جوان آموزش دهند که در چه جغرافیا و تمدنی زندگی می‌کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به پیشینه تاریخی بوشهر ادامه داد: بوشهر تاریخی حدود ۶ هزار ساله را با خود حمل می‌کند و در دوره‌های مختلف تاریخی، از ایلام و ماد‌ها تا هخامنشیان و دوره‌های پس از آن، نشانه‌ها و روایت‌های تاریخی فراوانی در این جغرافیا شکل گرفته است.

او خاطرنشان کرد: در دل این جغرافیا هنوز رمز‌ها و راز‌های بسیاری وجود دارد که باید از طریق پژوهش و کاوش‌های علمی شناخته و معرفی شود. در آینده می‌توان آثاری را کشف کرد که توجه جهانیان را به این منطقه جلب کند و زمینه را برای ثبت جهانی ظرفیت‌های شاخص آن فراهم سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: باید به جهانیان نشان دهیم که بوشهر علاوه بر ظرفیت بزرگ گردشگری، در دل خود فرهنگ و تمدنی ریشه‌دار دارد و هنر، شعر و موسیقی این سرزمین نیز زاییده همین فرهنگ، تمدن و میراث تاریخی است.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: بوشهر در حوزه صنایع‌دستی نیز ظرفیت‌های زیبا و جذابی دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.

او افزود: امروز حدود ۶۷۰ هزار نفر در سراسر کشور در حوزه صنایع‌دستی مشغول تولید هستند که حدود ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین صنایع‌دستی علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، یک ظرفیت مهم برای اشتغال و اقتصاد خانواده‌هاست.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت تقویت بازار صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی نیازمند بازاریابی داخلی و خارجی است و ما در تلاش هستیم با طراحی مسیر‌های صادراتی، امنیت سرمایه و فعالیت اقتصادی هنرمندان این حوزه را تقویت کنیم و مسیر صادرات صنایع‌دستی را کوتاه‌تر و کارآمدتر سازیم.

صالحی‌امیری با قدردانی از مردم، جوانان، زنان، مردان، فعالان فرهنگی و گردشگری و مدیران استان بوشهر گفت: مردم بوشهر در طول تاریخ نشان داده‌اند که در سختی‌ها در کنار ایران ایستاده‌اند و امروز نیز زندگی و تلاش در این استان جریان دارد.

او تاکید کرد: باید موانع را از مسیر مردم و فعالان اقتصادی و فرهنگی برداریم و زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر آنان فراهم کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه آینده بوشهر نیازمند آمادگی برای حضور گردشگران و پژوهشگران از سراسر جهان است، گفت: مردم بوشهر و همه ایرانیان این استان در داخل و خارج از کشور می‌توانند با مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در گردشگری، در ساختن آینده این استان نقش‌آفرین باشند.

صالحی‌امیری در پایان تصریح کرد: دولت و وزارت میراث‌فرهنگی در کنار مردم بوشهر خواهند بود و هدف این است که بوشهر را در آینده، در جایگاهی درخور تاریخ، فرهنگ، تمدن، مقاومت و ظرفیت‌های کم‌نظیر آن ببینیم.