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حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای، اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از خاک عراق را یک دستاورد تاریخی و پیروزی بزرگ خواند و آن را به دولت، ملت و مرجعیت این کشور تبریک گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای، اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از خاک عراق را یک دستاورد تاریخی و پیروزی بزرگ خواند و آن را به دولت، ملت و مرجعیت این کشور تبریک گفت.
حزبالله تأکید کرد: این رویداد تاریخی ثابت کرد که هیچ قدرت مستکبری یارای شکستن اراده ملتهای آزاده را ندارد و خروج آمریکا، زنگ خطری برای آغاز پایان حضور نظامی واشنگتن در کل منطقه است.
حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد: این دستاورد بدون استواری ملت سرافراز عراق، مقاومت شجاعانه و اراده آزاد و تسلیمناپذیر آنان، میسر نمیشد. این دستاورد، تأییدی جدید بر این واقعیت است که گذر زمان و فارغ از شدتِ استبداد، تکبر، سلطهجویی و بیرحمیِ اشغالگر، هرگز نخواهد توانست ملتهای آزاده را به بند بکشد یا اراده آنان را درهم بشکند.