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معاون وزیر امور خارجه گفت: آمریکا بهجای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود، جبرانکننده خسارات قربانیان و متعهد به شفافیت و خلع سلاح هستهای باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: انجام ۶۷ آزمایش هستهای آمریکا در جزایر مارشال و پیامدهای انسانی و زیستمحیطی آن در طول دهههای گذشته، سندی انکارناپذیر از مسئولیت قدرتهای هستهای است.
وی افزود: آمریکا بهجای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود، جبرانکننده خسارات قربانیان و متعهد به شفافیت و خلع سلاح هستهای باشد.