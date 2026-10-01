معاون وزیر امور خارجه گفت: آمریکا به‌جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود، جبران‌کننده خسارات قربانیان و متعهد به شفافیت و خلع سلاح هسته‌ای باشد.

آمریکا به‌جای موعظه دیگران، باید به جنایات خود پاسخ دهد

آمریکا به‌جای موعظه دیگران، باید به جنایات خود پاسخ دهد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه گفت: انجام ۶۷ آزمایش هسته‌ای آمریکا در جزایر مارشال و پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی آن در طول دهه‌های گذشته، سندی انکارناپذیر از مسئولیت قدرت‌های هسته‌ای است.

وی افزود: آمریکا به‌جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود، جبران‌کننده خسارات قربانیان و متعهد به شفافیت و خلع سلاح هسته‌ای باشد.