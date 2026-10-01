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فرمانده انتظامی بندرانزلی از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین سوزوکی بندیت ۱۳۰۰ به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهابزاده گفت : مأموران کلانتری ۱۲ بندرانزلی حین گشتزنی به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده، موتورسیکلت بدون مدارک قانونی تشخیص داده شد و توقیف شد.
فرمانده انتظامی بندرانزلی با اشاره به معرفی متهم ۳۵ ساله به مرجع قضایی، گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشفشده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.