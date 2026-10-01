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اجرای طرح کمربندی منطقه پشتتپ به بلوار حسنزاده در مهاباد با ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، بابک رستم پور شهردار مهاباد میگوید: بودجه شهرداری مهاباد در سال ۱۴۰۵، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۵۵ درصد این میزان به بخش عمرانی اختصاص یافته است. رستم پور افزود: در ادامه طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری مهاباد، این بار کمربندی سید یوسف به مراحل پایانی اجرای خود نزدیک میشود. به گفته بابک رستم پور، طرح کمربندی سید یوسف به طول بیش از دو کیلومتر از منطقه پشتتپ به بلوار حسنزاده در مهاباد به زودی به بهرهبرداری میرسد. به گفته رستم پور برای اجرای این طرح که منطقه اصحابه سفید را به پشت تپ طرف مدرسه متصل میکند، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. شهردار مهاباد افزود: دو طرح دیگر هم از جمله مرحله دوم کمربندی آزادگان، ساماندهی بلوار حمزه آباد برای بهبود جریان شدآمدی و تسهیل تردد در مهاباد به اتمام رسیدهاند. آرش شهابی رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد هم گفت: در کنار طرحهای بزرگ عمرانی، در کوچههای باریک منطقه نبوت شرقی مهاباد هم عملیات آسفالت معابر در حال انجام است. طرحی برای بهسازی معابر و توسعه مسیرهای ارتباطی که با اتمام آنها رفتوآمد آسانتر و شرایط بهتر زندگی شهروندان نمایان میشود.