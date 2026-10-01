به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه عشایر فارس گفت: در راستای پاسداشت زحمات عشایر ایلات خمسه رزمایش جامع جهاد خدمت‌رسانی درمانی به همت سپاه عشایر استان فارس، در روستای عشایری زرسفید فسا برگزار شد.

سرهنگ‌وحید گلستانی افزود: در این رزمایش، چتر خدمت‌رسانی برپا شد تا عشایر به صورت رایگان از خدمات تخصصی و درمانی بهره‌مند شوند.

او بیان کرد: در کنار ارائه خدمات درمانی از جمله چشم پزشکی، دندانپزشکی و آموزش کمک‌های اولیه فرصتی فراهم شد تا عشایر، دسترنج بی‌بدیلشان را از صنایع دستی تا محصولات بومی در معرض دید عموم بگذارند.

همچنین شعرخوانی، اجرای سرود و ادای احترام به خانواده‌های معظم ۹ شهید در روستای زرسفید فسا از دیگر بخش‌های این رزمایش بود.