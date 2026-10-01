تاکنون بیش از پنج هزار اثر به دبیرخانه نخستین رویداد قصه نویسی ماموریت ماکان در استان مرکزی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی و رئیس دبیرخانه علمی رویداد ملی "ماموریت ماکان" گفت: نخستین رویداد قصه نویسی محیط زیستی ماموریت ماکان در استان مرکزی برپا می‌شود و تاکنون بیش از پنج هزار اثر به دبیرخانه رسیده است.

احسان منصوری با بیان اینکه پس از داوری از میان آثار رسیده، افزود: در مرحله اول ۵۰۰ قصه انتخاب شد که در حال داوری است.

منصوری با بیان اینکه ماکان نوجوانی که جزو شهدای مدرسه میناب است، گفت: دغدغه محیط زیستی داشته است و بر این مبنا این مسابقه برپا می‌شود.

او از چاپ کتاب قصه‌های ماکان در پایان مسابقه خبر داد.