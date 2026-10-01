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جشنواره ملی اختراعات و نوآوریهای کرمان با معرفی برگزیدگان و صدور گواهی سرمایهگذاری به ارزش ۷۵ میلیارد ریال به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این جشنواره که با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان و با حضور فناوران و صاحبان ایده از استانهای مختلف کشور در کارخانه نوآوری کرمان برگزار شد، ازحدود ۲۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه ، ۳۰ طرح به مرحله داوری راه یافتند.
در این رویداد، سه طرح برتر و چهار ایده شایسته تقدیر معرفی و از آنها تجلیل شد و همچنین ۱۲ طرح با ظرفیت جذب سرمایه، گواهی سرمایهگذاری به ارزش مجموع ۷۵ میلیارد ریال دریافت کردند.
یکی از طرحهای ارائهشده نیز در مسیر دریافت گواهی سطح سه بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت و در حاشیه جشنواره، نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری برای معرفی ایدهها، نمونههای اولیه و محصولات فناوران برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان در آیین پایانی این جشنواره با اشاره به راهاندازی کارخانه نوآوری کرمان گفت: راهاندازی این مجموعه که با حضور وزیر کشور افتتاح شد، نشاندهنده اهمیت توسعه زیستبوم نوآوری در استان است.
مرضیه مهدوی افزود: اقتصاد دانشبنیان در کنار اقتصاد سنتی، زمینه شکلگیری اقتصادی پویا در استان کرمان را فراهم می کند.