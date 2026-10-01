به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد، گفت: این حادثه ساعت ۱۴:۴۵ امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۴، ۲، ۲۰ و ۱۶ به محل اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: با توجه به موقعیت مجتمع تجاری و حضور حدود ۱۰۰ نفر از حاضران در آن، همکاران آتش‌نشان ضمن مهار حریق، اقدام به تخلیه کامل ساکنان کردند و همه این افراد به‌ سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی تصریح کرد: این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمن‌سازی با موفقیت کامل به پایان رسید.

فرخنده با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، از مسئولان اماکن تجاری خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی، نصب سیستم‌ های اعلام و اطفای حریق، و بازبینی دوره‌ای تجهیزات برقی و انبار‌ها اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.