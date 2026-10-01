به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: طرح ملی سرشماری زنبورستان‌های کشور از ۲ آبان تا ۲۵ دی‌ماه اجرا می‌شود و طبق ضوابط این طرح، کوچ و جابه‌جایی کندو‌ها در این بازه زمانی ممنوع بوده و تمامی زنبورداران موظف به ثبت برخط و خوداظهاری اطلاعات زنبورستان‌های خود هستند تا امکان بهره‌مندی از خدمات دولتی را از دست ندهند.

مرتضی معراجیان افزود: زنبورداران باید اطلاعات زنبورستان‌های خود را در بازه تعیین‌شده ثبت کنند و در کنار روند برخط سرشماری، عملیات میدانی نیز با مسئولیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در سطح آبادی‌های تحت پوشش انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ممنوعیت کوچ و جابه‌جایی کلونی‌های زنبورستان‌ها در مدت اجرای طرح، گفت: این ممنوعیت با هدف تضمین دقت آمار و جلوگیری از تکرار شمارش یا ثبت نشدن کلونی‌ها اعمال شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: اطلاعات ثبت‌شده در این سرشماری، مبنای شناسایی و ثبت وضعیت زنبورستان‌ها و ارائه خدمات به زنبورداران خواهد بود.

معراجیان گفت: زنبوردارانی که در مدت اجرای طرح اقدام به جابه‌جایی کلونی‌های خود کنند و کلونی‌های آنان در آمار ثبت نشود، از خدمات حمایتی محروم خواهند شد.

وی از زنبورداران خواست با توجه به محدودیت زمانی اجرای طرح، در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات زنبورستان‌های خود اقدام کرده و از هرگونه جابه‌جایی کلونی‌ها تا پایان سرشماری خودداری کنند.