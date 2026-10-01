شهردار شیراز از تداوم روند تجهیز و به‌روزرسانی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمدحسن اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سه تا چهار سال گذشته گفت: در این مدت تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی متعددی برای سازمان آتش‌نشانی شیراز تأمین و خریداری شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ جان و ایمنی شهروندان، تأمین تجهیزات آتش‌نشانی در اولویت قرار دارد و تلاش کرده‌ایم در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

اسدی با اشاره به تأمین برخی تجهیزات وارداتی اظهار کرد: نردبان ۵۶ متری و تعدادی از تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی آتش‌نشانی از جمله تجهیزاتی است که در سال‌های اخیر وارد شیراز شده است.

شهردار شیراز با تأکید بر استمرار روند نوسازی تجهیزات گفت: به‌روزرسانی امکانات آتش‌نشانی یک اقدام مستمر و روتین است و این روند ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خودرو‌ها و تجهیزات بزرگی که بیشتر دیده می‌شوند، اقلام تخصصی دیگری مانند دوربین، دستکش، قلاب و تجهیزات مورد استفاده در عملیات غواصی و نجات در چاه نیز باید به‌طور مستمر تأمین و به‌روز شوند.

اسدی با بیان اینکه صنعت آتش‌نشانی در دنیا به سمت تجهیزات فناورانه و پیشرفته حرکت می‌کند، گفت: تلاش می‌کنیم در حوزه تجهیزات، ماشین‌آلات و آموزش نیرو‌ها همگام با فناوری‌های روز حرکت کنیم تا آمادگی سازمان آتش‌نشانی شیراز برای مقابله با حوادث افزایش یابد.