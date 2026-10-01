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مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد از جلوگیری از عرضه و فروش یک محموله نخل خرمای بدون گواهی لازم و انجام عملیات ضدعفونی این محموله با هدف پیشگیری از انتقال آفات و بیماریهای قرنطینهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزیزد، یحیی شفیعی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی در جابهجایی و عرضه مواد گیاهی اظهار کرد: یک محموله نخل خرما که بدون گواهی لازم وارد شهرستان یزد شده بود، با پیگیری کارشناسان حفظ نباتات شناسایی و از ادامه عرضه و فروش آن جلوگیری شد. وی افزود: این محموله پس از شناسایی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان یزد منتقل و توسط کارشناسان حفظ نباتات مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه، با هدف پیشگیری از انتقال احتمالی عوامل خسارتزا، عملیات ضدعفونی نخلها صورت گرفت.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد تصریح کرد: کنترل و نظارت بر جابهجایی نخل و سایر مواد گیاهی، یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه برای حفظ سلامت باغات و جلوگیری از ورود و انتشار آفات و بیماریهای مهم کشاورزی است و این موضوع با جدیت از سوی کارشناسان دنبال میشود. شفیعی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قرنطینهای در جابهجایی و عرضه مواد گیاهی، خاطرنشان کرد: عرضه و جابهجایی محمولههای گیاهی باید مطابق ضوابط و همراه با مدارک و گواهیهای لازم انجام شود تا از انتقال و انتشار آفات و بیماریهای قرنطینهای به مناطق مختلف جلوگیری شود.در این اقدام، مشخصات محموله و خودروی حامل آن نیز ثبت و مستندسازی شد و کارشناسان حفظ نباتات، اقدامات لازم برای کنترل و پیشگیری از انتقال عوامل خسارتزا را انجام دادند.
این اقدام در راستای اجرای ضوابط حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و با هدف صیانت از سلامت باغات، جلوگیری از عرضه محمولههای بدون گواهی لازم و پیشگیری از جابهجایی و انتشار احتمالی آفات و بیماریهای مهم کشاورزی صورت گرفت.