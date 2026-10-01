رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از توسعه ایستگاه‌ها، تجهیز ناوگان و افزایش نیرو‌های عملیاتی این سازمان خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عیدی‌پور گفت: در چهار سال گذشته ۶ ایستگاه جدید به مجموعه آتش‌نشانی شیراز اضافه شده و تعداد ایستگاه‌ها از ۲۱ به ۲۷ ایستگاه افزایش یافته است؛ همچنین چهار ایستگاه نیز تجدید بنا شده‌اند.

وی افزود: در حوزه تجهیزات نیز بالغ بر یک همت به قیمت روز برای خرید تجهیزات آتش‌نشانی هزینه شده است که نردبان ۵۶ متری، تجهیزات اطفایی و امدادی و خودرو‌های سنگین، نیمه‌سنگین و سبک از جمله این تجهیزات هستند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: ۳۲۸ نیروی جدید نیز وارد فاز عملیاتی شده‌اند و هم‌اکنون در ایستگاه‌های آتش‌نشانی مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

عیدی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی گفت: پهپاد آتش‌نشان به ناوگان سازمان اضافه شده و دوربین‌های ثبت وقایع نیز امکان ارسال زنده تصاویر به مرکز و ایجاد ارتباط محلی برای آتش‌نشانان در صحنه حادثه را فراهم کرده‌اند.

وی همچنین از تجهیز آتش‌نشانان به بی‌سیم‌های دیجیتال و تجهیزات حفاظت فردی مطابق با استاندارد‌های روز دنیا خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف ایجاد ارتباط پایدار و ارتقای ایمنی نیرو‌های عملیاتی انجام شده است.

عیدی‌پور با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در حال حاضر از آمادگی مناسبی برخوردار است، گفت: امیدواریم شهروندان هیچ‌گاه دچار حادثه نشوند، اما در صورت وقوع حادثه، تلاش می‌کنیم در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب به مردم خدمات‌رسانی کنیم.