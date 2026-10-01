به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در میرآباد یکی از قطب‌های تولید انگور سیاه در آذربایجان غربی، پاییز با رنگ سیاه و طعم شیرین انگور‌ها از راه می‌رسد. محصولی که سال‌هاست بخشی از زندگی و معیشت مردم این منطقه است. حالا در دومین دوره برگزاری جشنواره ره‌زبر، انگور سیاه میرآباد دوباره محور یک رویداد فرهنگی، کشاورزی و گردشگری شده است. جشنواره‌ای که حالا در دومین سال برگزاری تلاش می‌کند نام میرآباد را با محصولی گره بزند که سال‌هاست در تاکستان‌های منطقه ریشه دارد. محمود سپهرفر سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی می‌گوید: سطح زیر کشت انگور سیاه در میرآباد بیش از ۳ هزار و پانصد هکتار است. استاندار آذربایجان‌غربی هم می‌گوید: باید با نگاه توسعه‌محور، زمینه معرفی و فرآوری انگور سیاه فراهم شود. به گفته رضا رحمانی، قرار است از ظرفیت رویه تجارت مرزی هم برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری انگور سیاه استفاده شود.