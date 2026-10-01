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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: اعضای بدن معین مرحمتی، جوان ۱۸ ساله تالشی پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، برای فرآیند برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

سیامک ریماز با اشاره به اینکه این اقدام انسان‌دوستانه، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند پیوند فراهم کرد افزود:کبد و کلیه‌های وی در بیمارستان رازی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی گفت: هر فرد مرگ مغزی شده می‌تواند با اهدای اعضای خود، جان یک تا هشت نفر را از مرگ و تا ۵۳ نفر را از معلولیت نجات دهد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا مراجعه به سایت ثبت نام کارت اهدای عضو به نشانی Www.ehdacenter. Ir و درگاه اینترنتی https://ble.ir/ehdayeozv_bot، برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند. https://ble.ir/ehdayeozv_bot برای دریافت کارت اهدای عضو، اقدام کنند.